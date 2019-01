Moglis Wolfsgeheul ertönt im Forum

Der Dschungel zu Gast im Forum am Hansaplatz: Das Theater Liberi führte die Musicalversion des weltbekannten Buches von

Rudygard Kipling auf. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Gab es noch zu Beginn der Vorstellung ein lärmendes Gewusel der Kinder im Forum, die es vor lauter Aufregung nicht auf den Sitzen hielt, war bei den ersten Klängen des Familien-Musicals „Dschungelbuch“ alles mucksmäuschenstill. Seine Vorlagen sind Erzählungen von Rudyard Kipling, die zu den erfolgreichsten und beliebtesten Jugendliteraturwerken der Welt gehören.



Da verwundert es nicht, dass in der Halle am Freitagnachmittag kein Platz mehr frei war, als das Theater Liberi mit einer eigenen Musical-Inszenierung des Stoffes dort zu Gast war.