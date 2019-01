Schuppen steht lichterloh in Flammen

Einsatz: Die Friesoyther Wehrmänner waren bei einem Feuer am Ligusterweg in Friesoythe noch rechtzeitig zur Stelle.Foto: Claudia Wimberg

Friesoythe (cl). „Noch ein paar Minuten länger und das wäre so glimpflich nicht ausgegangen“, kommentierte Stephan Norenbrock, stellvertretender Ortsbrandmeister, als die Flammen gerade gelöscht waren. Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein größerer Schuppen anliegend an ein Wohnhaus an der Ligusterstraße in Friesoythe Feuer gefangen. Aufmerksame Nachbarn in dem dicht besiedelten Wohngebiet hatten den Brand gestern gegen 16.15 Uhr entdeckt und die Friesoyther Feuerwehr alarmiert, die mit über 20 Kameraden und mehreren Fahrzeugen sofort ausrückte. Die Bewohner des Hauses waren nicht anwesend, als das Feuer ausbrach und das Nebengebäude lichterloh in Flammen stehen ließ. Durch das zügige und professionelle Einschreiten der Wehr konnte ein Übergreifen jedoch verhindert werden.