17-Jähriger muss auf Führerschein länger warten

Friesoythe (mab). Ein 17-Jähriger aus Friesoythe hat gegen die Regeln beim Begleiteten Fahren verstoßen. Wie die Cloppenburger Polizei mitteilte, kontrollierte ein Beamter am Mittwochmorgen den Wagen des 17-Jährigen in der Nähe einer Schule. Der Fahranfänger hatte zwar, wie vorgesehen, einen Begleiter auf dem Beifahrersitz neben sich. Der Bruder konnte aber definitiv nicht als Begleitperson in der Fahrerlaubnis eingetragen sein: Denn der Bruder ist ebenfalls erst 17 Jahre alt.



Beim Begleiteten Fahren ist klar vorgeschrieben, dass Begleitpersonen mindestens 30 Jahre alt sein und mindestens seit fünf Jahren eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B haben müssen. Der junge Friesoyther hatte damit klar gegen die Auflagen verstoßen. Zwar wird das nicht mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verfolgt. Doch das nun eröffnete Bußgeldverfahren dürfte weitreichende Konsequenzen haben. Mehr zu dem Thema lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

