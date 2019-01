E-Mobilität: Nur die Infrastruktur ist gut

Verwaist: Die öffentliche Stromtankstelle am alten Hafen ist einer von vier Tankplätzen für Elektrofahrzeuge im Friesoyther Stadtgebiet. Für 36 hier gemeldete E-Autos stehen in der Stadt acht öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Für lokale Verfechter der Elektromobilität gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Die Zahl der Elektroautos hat sich in Bösel und Friesoythe von Ende 2016 bis Ende 2018 fast verdoppelt. Die schlechte Nachricht: Die absoluten Zahlen sind alles andere als berauschend. An fehlenden Stromtankstellen kann die geringe Nachfrage nicht liegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

