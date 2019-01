Mit „Knut Hansen“ über die Weltmeere

Beste Freunde und Geschäftspartner: Martin Spieker (links) und Kaspar Hagedorn arbeiten hart am Erfolg ihres „Knut Hansen“. Foto: Florian Bison

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Hamburg. Einen „Lütten" hatten sie schon drin, als sie in der Kneipe konkret wurden. Was Eigenes wollten sie machen. Ein eigenes Getränk, eine eigene Spirituose. Gin, ja mit Gin könnte es gehen, zeigten sich Martin Spieker (32) und Kaspar Hagedorn (34) an diesem Abend im Hamburger Schanzenviertel überzeugt. Auf die Idee der beiden Freunde folgte ein Konzept, viel Arbeit und bereits nach eineinhalb Jahren ein so großer Erfolg, der den gebürtigen Friesoyther Martin Spieker am 1. Januar 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit gehen ließ. „Knut Hansen" heißt ihr Kassenschlager.