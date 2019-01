42 Pferde-Boxen und Halle als Herzstück

Team: Wilhelm Thoben und Schwiegertochter Jennifer Wiemkes führen Interessenten gerne über ihre Anlage und informieren über ihr Angebot. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Neuscharrel. Die Dämmplatten fürs Dach sind gerade geliefert worden, der Boden für die Pflasterung ist geebnet und die Türen der ersten 20 Pferdeboxen wurden justiert. Insgesamt 42 sind es, die im „Achterhörner Reitstall“ in Neuscharrel aktuell im Bau stehen. Fast fertig ist bereits die 20 mal 60 Meter große Reithalle als Herzstück der großzügig geplanten Anlage. Investor und Betreiber ist Wilhelm Thoben mit maßgeblicher Unterstützung von Schwiegertochter Jennifer Wiemkes (27), selbst Springreiterin und Trakehner-Züchterin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.