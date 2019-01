Unfall in Friesoythe: Drei Verletzte

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Böseler Straße/Eschstraße sind am Montagnachmittag die beiden Fahrerinnen der beteiligten Autos und ein 14-jähriges Mädchen verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 36-jährige Friesoytherin mit ihrem weißen Audi aus der Eschstraße kommend auf die Böseler Straße in Richtung Friesoythe abbiegen. Dabei übersah sie einen roten Opel, der aus Friesoythe kommend Richtung Bösel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Audi, ihre 14-jährige Tochter sowie die 52 Jahre alte Saterländerin, die den Opel fuhr, verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Auslaufende Flüssigkeiten wurden von der Feuerwehr gebunden und beseitigt.

