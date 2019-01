Brückenbauer über das Festland hinaus

Nicht so einfach: Weihbischof Wilfried Theising (rechts) befestigt das Ehrenkreuz am Jackett von Heinrich Deboi. Foto:Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die vatikanische Hymne hallte durch die voll besetzte Friesoyther St.-Marien-Kirche und kündigte päpstlichen Glanz an. „Geteilte Freude ist doppelte Freude und es ist schön, dass einer aus unserem Kreis diese Auszeichnung erhalten hat“, betonte Weihbischof Wilfried Theising, als er Diplom-Kirchenmusiker Heinrich Deboi das von Papst Franziskus verliehene Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ für sein großes ehrenamtliches Wirken überreichte. Die Auszeichnung trägt er künftig als Reversknopf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.