„All Stars“ sichern sich Pott bei Premiere

SV Hansa organisiert erstes Fußballhallenturnier für Hobby- und Betriebsmannschaften in Halle am Großer Kamp

Die Organisatoren freuten sich über eine große Resonanz der teilnehmenden Mannschaften als auch des Publikums. Deshalb soll es im kommenden Jahr auf jeden Fall eine Neuauflage geben.

Von Hans Passmann



Friesoythe. Es war eine gelungene Premiere: Das erste Fußballhallenturnier für Hobby- und Betriebsmannschaften des Sportvereins Hansa Friesoythe fand sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Aktiven großen Zuspruch. Insbesondere auf der bestens besuchten Tribüne herrschte allerbeste Stimmung. Zehn Mannschaften kämpften am vergangenen Samstag in der Sporthalle am Großen Kamp beim sogenannten „Hallen-Bums“ des SV Hansa um den von Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann gestifteten Wanderpokal. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

