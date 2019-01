Auto prallt nach Unfall gegen Haus

Symbolfoto: Vorwerk

Friesoythe (her). Schwer verletzt wurden zwei junge Menschen bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Friesoythe. Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger mit seinem Wagen auf der Barßeler Straße unterwegs.



Gegen 13.40 Uhr kam der junge Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, schoss quer über die Straße und prallte gegen ein Haus an der Straße. Der 20-jährige Fahrer aus Friesoythe und seine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin aus Friesoythe wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.



Die Straße musste zur Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Neben der Polizei waren der First Responder des DRK aus Friesoythe, der Rettungsdienst, die Feuerwehren Altenoythe und Friesoythe, die Krisenintervention des DRK, die Straßenmeisterei Friesoythe und eine Spezialfirma zur Reinigung der Straße im Einsatz. Auch das THW Cloppenburg war mit einem Baufachberater vor Ort.



Den Schaden am Haus schätzt ein Statiker auf rund 50.000 Euro. Am PKW entstand Totalschaden.