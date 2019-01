„Die Eltern müssen davon überzeugt sein“

Über 100 Neuscharreler informieren sich über die Chancen für den Erhalt der Neuscharreler Grundschule

Großes Interesse: Als Vorsitzender der CDU/FDP-Stadtratsfraktion begrüßt Karl-Heinz-Krone (rechts) mehr als 100 Gäste bei der Informationsveranstaltung zur Zukunft der Grundschule Neuscharrel. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Neuscharrel. Mit Heimatverbundenheit, lokalen Bezügen und einer Mischung aus althergebrachten und neuen Methoden will Angelika Tiedeken, die kommissarische Schulleiterin der Grundschule Neuscharrel, die Schule am Leben halten. Ihre Ideen für einen an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Unterricht unter dem Motto „Wurzeln und Flügel" (MT berichtete) erhielten bei der Vorstellung im Rahmen einer öffentlichen Sitzung der CDU/FDP-Stadtratsfraktion viel Beifall von den mehr als 100 Gästen.

