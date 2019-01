Digitales Archiv für rund 6000 Akten

Mammutaufgabe für Postgeschichtliches Museum

Verwaltet einen einmaligen Bestand: Wolfgang Letzel, Leiter des Postgeschichtlichen Museums in Friesoythe, arbeitet täglich in seinem Archiv. Fotos: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Landbriefträger Friedrich hatte es in seiner 37-jährigen Laufbahn zum Postschaffner gebracht. Seine beruflichen Stationen und sein Ausstand 1908 sind ebenso aufgelistet, wie seine persönlichen Daten. Die Akte des Beamten ist der 27149. Datensatz, den Wolfgang Letzel gerade im Computer registriert hat. Eine Mammutaufgabe für ein Mammutprojekt: die Digitalisierung des kompletten Archivs des Postgeschichtlichen Museums Friesoythe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.