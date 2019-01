Heimatverbundenheit reicht nicht aus

Versorgung noch gesichert: Derzeit gibt es in Friesoythe genug niedergelassene Ärzte. Das könnte in zehn Jahren anders aussehen, wenn sich die Nachfolgersuche ähnlich schwer gestaltet wie in anderen Regionen. Foto: Benjamin Ulmer/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung zuständig ist, ist Friesoythe von einem Ärztemangel noch ein gutes Stück entfernt. Gemessen an der Einwohnerzahl hat die Stadt mit 15 besetzten Hausarztstellen einen Versorgungsgrad von 110 Prozent.



Fakt ist aber auch, dass das Durchschnittsalter der Fries­oyther Hausärzte bei über 54 Jahren liegt. Politik und Verwaltung suchen nach Ideen, wie einem drohenden Ärztemangel begegnet werden könnte. Mehr dazu

