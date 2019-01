Seelsorge „face to face“ im Vordergrund

Ist immer wieder gerne in Friesoythe: Diakon Alexander Senk, der am Pfingstsonntag im Dom zu Münster zum Priester geweiht wird. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Friesoythe? Wo liegt das und wie spricht man das aus? Ein böhmisches Dorf für den westlichen Münsterländer, der in der nördlichsten Stadt des Oldenburger Münsterlandes ein vierwöchiges Praktikum absolvieren sollte. Fünf Jahre ist das jetzt her. Und seitdem packt Alexander Senk immer wieder gerne die Koffer für Friesoythe „und ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt der 30-Jährige.



Für acht Wochen ist der Diakon wieder da. Bis Aschermittwoch verstärkt er das Pastoralteam und dann sind es nur noch wenige Wochen, bis er am Pfingstsonntag, 9. Juni, mit fünf von aktuell insgesamt 20 Seminaristen zum Priester im Dom zu Münster geweiht wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.