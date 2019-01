Happy New Year: Thomas Cloppenburg, Bonita Niessen und Sven Stratmann (von links) stoßen auf das neue Jahr an. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Höhepunkt des Abends, der traditionell Neujahrsempfang und Neujahrskonzert in sich vereint, war der Auftritt der Bigband „DiJaCo“ aus Dinklage und der Sängerin Bonita Niesen. Im vergangenen Jahr war der Empfang kurzfristig ausgefallen, da im Forum kurz vor der Veranstaltung Heizungselemente von der Decke gestürzt waren. Rund 400 Gäste stießen am Sonntagabend im Forum am Hansaplatz auf das neue Jahr an. Eingeladen hatten die Stadt Friesoythe und der Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.