Foto: Passmann

Friesoythe (mpe) - Auf das neue Jahr wurde am Sonntagabend im Forum am Hansaplatz angestoßen. Eingeladen hatten die Stadt Friesoythe und der Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe. Fast 400 Gäste aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Bildungsbereich erlebten zum Jahresbeginn ein Konzert mit der Bigband „DiJaCo“ aus Dinklage unter der Leitung des Cloppenburgers Thomas Stanko. Mehr dazu lesen Sie in der MT-App.