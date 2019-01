Elternzeit: „Nicht jeder kann perfekt sein“

Der Poetry-Slammer und Schriftsteller Sebastian Lehmann gastiert am 16. Januar in der Friesoyther Wassermühle

Schriftsteller und Poetry-Slammer: Sebastian Lehmann weiß, wie man ein Publikum unterhält.Foto: Annika Zieske

Friesoythe (mt). Wenn es um Schlagfertigkeit, treffsichere Pointen, witzige Dialoge und den kreativen Umgang mit Worten geht, gehört Sebastian Lehmann zur ersten Liga der deutschen Kleinkunst- und Kabarettszene. Bekannt geworden ist der 36-Jährige vor allem durch seine Radiokolumnen „Elternzeit“ und „Elterntelefonate“, die im Südwestrundfunk und im Rundfunk Berlin Brandenburg laufen. Lehmann gastiert am 16. Januar in der Friesoyther Wassermühle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

