„Ich wünsche mir mehr Wertschätzung“

An der Bezahlung allein liegt die geringe Attraktivität des Hebammenberufs nicht

Mit Leib und Seele: Laura Broermann ist Hebamme am St.-Marien-Hospital. Foto: Stix

Vor 15 Jahren gab es in Niedersachsen noch 107 Krankenhäuser, in denen Kinder zur Welt gebracht werden konnten. Aktuell sind es nach Angaben der Krankenhausgesellschaft nur noch 73. Ein Grund dafür sind fehlende Hebammen. Das St.-Marien-Hospital in Friesoythe ist davon nicht betroffen. 436 Babys kamen hier im vergangenen Jahr zur Welt, fünf Beleghebammen arbeiten derzeit in der Geburtshilfe des Krankenhauses. „Ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen in sozialen Berufen mehr Anerkennung und Wertschätzung durch die Gesellschaft erfahren", sagt Laura Broermann.