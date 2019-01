Vermisster Senior läuft 26 Kilometer

Symbolfoto: dpa

Altenoythe (mt). Ein 81-jähriger Oldenburger hat am Neujahrstag offenbar zu Fuß eine Strecke von 26 Kilometern zurückgelegt. Er wurde wohlbehalten in Altenoythe gefunden, nachdem er mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden gesucht worden war. Mitarbeiter eines Altenpflegeheims im Stadtteil Eversten hatten den Mann, der stark an Demenz leidet, gegen 10 Uhr als vermisst gemeldet. Erst gegen 16 Uhr meldete sich ein Altenoyther und gab an, den orientierungslosen Mann aufgefunden zu haben.

