Weihnachtsgeschäft erreicht Vorjahresniveau

Friesoyther Einzelhändler sind mit dem Umsatz der Vorweihnachtszeit zufrieden

Top-Seller: Von den Smart-Watsches und Fitness-Uhren hat Artur Heidt im Weihnachtsgeschäft bei Euronics jede Menge verkaufen können. Gut liefen auch Staubsaugerroboter und Heißluftfriteusen. Bei den Fernsehern fehlten dagegen echte Innovationen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Böse Überraschungen gab es für den Friesoyther Einzelhandel an Weihnachten 2018 nicht. „Das Weihnachtsgeschäft war normal", sagt Markus Block, Geschäftsführender Gesellschafter von Euronics in Friesoythe. „Durch die Cyberweek und den Black Friday entzerrt es sich allerdings", hat er festgestellt. „Wenn wir November und Dezember zusammennehmen, bewegte sich das Geschäft auf Vorjahresniveau."