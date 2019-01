Drei OPs für einen kleinen Oberschenkel

MT-Friedensbett hilft Zehnjährigem

Yussuf kann wieder lachen: Jede Menge Schrotkugeln mussten die Chirurgen (von links) Dr. Stephan Amelung, Dr. Gabriele Schmitz und Babak Shojaie aus dem rechten Oberschenkel des zehnjährigen Mohammad Yussuf Hassani operieren.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der gelbe Teddy ist Yussufs Lieblingsplüschtier, ihn lässt er selbst dann nicht los, wenn drei Oberärzte ins Zimmer kommen. Wie es ihm geht, will Babak Shojaie wissen. Der Iraner spricht die Sprache des kleinen Afghanen, wenn auch in einem anderen Dialekt. „Besser", antwortet Yussuf, „die Schmerzen sind weniger." Das sind gute Nachrichten, aber vor allem die Tatsache, dass Yussuf spricht, macht Shojaie und seine Oberarztkollegen Gabriele Schmitz und Stephan Amelung glücklich. „Anfangs hat er nur geweint und weggeschaut und auch nichts gegessen", erzählt Schmitz.