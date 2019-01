Besucher singen begeistert mit

Gelungener Ausklang für das „Fest der Lieder“

Vorsänger: Frauen- und Männerchor Friesoythe hatten zum Mitsingkonzert in die St.-Marien-Kirche eingeladen. Foto: M. Passmann

Von hans Passmann



Friesoythe. „Weihnachten ist das Fest der Lieder“, befand Dechant Michael Borth bei seiner Begrüßung. Wenn man beim Singen dann noch von Instrumenten und zwei Chören unterstützt werde, sei es umso besser. Der Frauen- und Männerchor Friesoythe unter Leitung von Wilhelm Fleming hatte für Freitagabend zu einem Mitsingkonzert in der St.-Marien-Kirche eingeladen, und die Besucher nutzten die Gelegenheit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

