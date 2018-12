Hausrat und Sofa illegal entsorgt

Foto: Polizei

Friesoythe (mt). Illegal haben bislang Unbekannte Müll an der Unterführung der Bundesstraßen 72 und 401 im Bereich des Küstenkanals entsorgt. Der Abfall, darunter Hausrat samt einem Sofa, wurden einen Tag vor Heiligabend entdeckt. Gestern wurde ganz in der Nähe der Unterführung, am Ems-Dollart-Ring, eine weitere nicht legale Müllablagerung festgestellt, darunter ein Glastisch. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

27.12.2018 | Großeinsatz: Dachstuhl brennt in Altenoythe