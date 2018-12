Großeinsatz: Dachstuhl brennt in Altenoythe

Foto: nonstopnews

Altenoythe (mt). Großeinsatz für die Feuerwehren in Friesoythe am frühen Donnerstagmorgen: Nachbarn hatten einen Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Altenoythe gemeldet. Da im unteren Teil des betroffenen Gebäudes eine fünfköpfige Familie und im oberen Teil zwei Männer gemeldet waren, wurde Großalarm ausgelöst.



Beim Eintreffen der Löschkräfte stand der Dachbereich in Vollbrand, dichter Rauch drang aus dem Haus. Die Einsatzkräfte retteten nach ersten Erkenntnissen eine Frau und ihre drei Kinder unverletzt aus der Wohnung im Erdgeschoss. Der Vater sowie die beiden Bewohner befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Inneren. Anwohner und Nachbarn wurden zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Es gelang der Feuerwehr, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen; der Dachstuhl wurde jedoch zerstört und auch im unteren Bereich des Hauses entstanden Schäden durch Rauch und Löschwasser, so dass das Haus derzeit unbewohnbar ist. Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen laufen.