Gemeinsam den Wohlfühlplatz suchen

Integrationsprojekt des Caritas-Vereins bringt Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären

Wohlfühlplatz: Einen ersten Kunststuhl aus dem Integrationsprojekt „Stuhlkunst: Nimm Platz – und einfach Mensch sein“ kann Irene Block schon präsentieren. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Irgendwie hat wohl Jeder so seinen Wohlfühlplatz. Einen Ort, an dem er gerne ist, einen Platz, auf dem er gerne sitzt oder zumindest eine Idee was man braucht, um sich in seiner Umgebung, seiner Welt wohlzufühlen. Solche Wohlfühlplätze sollen in dem Projekt „Stuhlkunst: Nimm Platz – und einfach Mensch sein" Gestalt annehmen. Aus beliebigen Stühlen und Sitzgelegenheiten, egal ob alt oder neu, entstehen dabei Kunstprojekte, die Wünsche, Sehnsüchte und Erfahrungen ausdrücken.