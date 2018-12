Echte Tanne und gute Tasse Tee

Dr. Michael Dickmann feiert Fest in England

Über den Dächern von London: Dr. Michael Dickmann nach einem Vortrag am King’s College. Foto: Dickmann

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Buckingham. Den Tannenbaum haben sie schon seit dem 1. Advent. Echt, grün und natürlich. Künstliche Christbäume stehen zwar in England hoch im Kurs, doch „da halten wir es eher deutsch“, verrät Dr. Michael Dickmann. Very british dagegen das Essen mit Truthahn und flambiertem Plumpudding. Serviert mit Geschenken, Weihnachtsliedern und der Ansprache der Queen. Der 52-Jährige lebt mit seiner Familie in Buckingham und forscht und doziert an der Cranfield-University. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.