Überall Geschenke: Für die Weihnachtsaktion der CarLa bauen (von links) Regina Bunger, Elfi gerdes, Ludger lammers und Elisabeth Poschmann die Gabentische auf. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Am Freitag hat die Friesoyther Tafel CarLa in Trägerschaft des CSW, wie sie offiziell heißt, 219 Geschenkpäckchen an ihre Kunden aus Friesoythe und Altenoythe ausgegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

21.12.2018 | „Die Einschüchterung funktioniert nicht“