„Die Einschüchterung funktioniert nicht“

Politiklehrer: Felix Barkley. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit ihren Internetportalen will die AfD eine Plattform schaffen, auf der Schüler Verstöße gegen das Neutralitätsgebot an Schulen melden können. Für Felix Barkley, der am Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasium Deutsch und Politik unterrichtet, ist das ein vollkommen überflüssiges Instrument. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.