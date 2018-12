Friesoythe: Familie bei Unfall verletzt

Friesoythe (hsx). Ein junges Ehepaar mit seinem zweijährigem Kind wurde am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 401 bei Schwaneburgermoor schwer verletzt. Die 25jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Friesoythe überqueren und übersah dabei einen aus Richtung Oldenburg kommenden Audi, der von einem 25-jährigen Emsländer gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge in den Gegenverkehr und stießen dort mit dem Fahrzeug einer 18-jährigen Frau aus Rhauderfehn zusammen. Die 18-jährige wie auch der Emsländer wurden leicht verletzt. Die schwer verletzte Familie wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

19.12.2018 | Weihnachten 1945 in der Notunterkunft