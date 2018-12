Weihnachten 1945 in der Notunterkunft

„Polenkirche“: Eine Baracke diente Weihnachten 1945 in Neuvrees/Kasperkowo als Kirche. Den Glockenturm bauten die polnischen Besatzer aus einfachen Brettern und Kanthölzern. Foto: Archiv Bruns

Von Heiner Stix



Neuvrees. Gerd Bruns bringt es auf einen einfachen Nenner: „Weihnachten 1945 waren keine Neuvreeser in Neuvrees." Sieben Monate vorher, am 27. Mai 1945, hatten sie auf Anordnung der britischen Besatzungsmacht innerhalb von 24 Stunden ihre Häuser zu räumen. Neuvrees sollte wie einige andere Gemeinden des Emslandes polnisch werden.