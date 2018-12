„Menschen heilend und helfend nahe sein“

Breites Angebot: Die Gäste flanierten entlang der Buden. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Vikare hätten in der Vikarie immer viel Spaß gehabt. „Ich weiß zwar nicht, ob es hier so lustig weitergeht, aber ich wünsche dafür gutes Gelingen“, sagte Pfarrer Michael Borth bei der offiziellen Einsegnung der „Alten Vikarie“ als neuer Bau des Friesoyther St-Marien-Stifts, in dem Tagespflege, Verwaltung, Anbieter medizinischer Dienstleistungen sowie Wohnungen unter einem Dach vereint sind.



Mit diesem jüngsten und „gewaltigen Projekt" setze das Krankenhaus die dynamische Entwicklung seines Standortes fort und profiliere sich als Netzwerker. „Als ich hier vor über 20 Jahren anfing, arbeiteten Klinik, Pflegezentrum und Sozialstation noch für sich", so Borth.