Vier Verletzte bei Unfall in Friesoythe

Foto: Passmann

Friesoythe (mp). Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es am Samstagmittag auf der Sedelsberger Straße in Friesoythe gekommen. Nach Polizeiangaben stießen zwei Autos aus bisher noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke zusammen.



Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge auch noch gegen zwei an der Straße stehende Bäume geschleudert. Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, war das eine mit drei Saterländern besetzte Fahrzeug in Richtung Friesoythe unterwegs. Das andere Auto, an dem ein Mann am Steuer saß, kam aus der Gegenrichtung.



Durch den Aufprall wurde der Mann zunächst in seinem Auto eingeklemmt. Ersthelfer am Unfallort konnten ihn jedoch befreien. Die Leicht- und Schwerverletzten wurden in das Krankenhaus Friesoythe gebracht.