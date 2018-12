„Einsatz verdient große Anerkennung“

Bündnis-Vertreterinnen unterstützen Tierschutverein: (von links) Kristine Conrad (Bund gegen Missbrauch der Tiere), Claudia Mikkelsen, Vorsitzende Dr. Veronika Tholen, Tierheimleiterin Rita Schulte, zweiter Vorsitzender Onno Striowsky (alle Tierschutzverein Friesoythe), Dr. Cristeta Brause (Tierschutzreferentin Tasso) und Manuela Stau (Vier Pfoten). Foto: Bündnis Pro Katze

Friesoythe/Sedelsberg (mt). Finanzspritze für den Tierschutzverein Friesoythe: Vertreterinnen des Bündnisses „Pro Katze“ haben einen Scheck über 5000 Euro für den Katzen-Kastrationsfond überreicht. Damit soll die Arbeit des Tierschutzvereins für den Schutz von Streunerkatzen gewürdigt werden. „Dieser Einsatz verhindert Tierleid und verdient große Anerkennung“, begründen die Verantwortlichen die Unterstützung.

Frei lebende verwilderte Hauskatzen führten „einen harten Überlebenskampf, der von Hunger, Kälte, Schmerzen, Krankheiten, Verletzungen sowie frühzeitigem Sterben geprägt sei“. Doch obwohl diese Katzen so erheblich leiden, vermehrten sie sich unkontrolliert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.