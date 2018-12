Kämmerer liefert „gute Nachrichten“

Bürgermeister Sven Stratmann (Foto: Stix)

Von Heiner Stix



Friesoythe. Keine Nettoneuverschuldung, Investitionen von über zehn Millionen Euro und ein Schuldenrückgang von 20000 Euro: Das sind die Eckdaten des Friesoyther Haushalts 2019, die Kämmerer Karsten Vahl am Mittwochabend im Stadtrat vorstellte.



Bei den Ausgaben fällt neben den Personalaufwendungen vor allem die Kreisumlage auf. Die Stadt unterstützt den Landkreis mit 9,4 Millionen Euro bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sollte der Kreistag am Dienstag eine Senkung der Kreisumlage von derzeit 38 auf 36 Punkte beschließen, reduziert sich die Zahlung um 500000 Euro. „Gute Nachrichten“, befand Bürgermeister Sven Stratmann in seiner Haushaltsrede. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

13.12.2018 | Die richtige Antwort lautet Eisenstadt