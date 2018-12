Die richtige Antwort lautet Eisenstadt

Interviewpartner: Ludwig Wreesmann wird kommende Woche im deutschsprachigen Belgischen Rundfunk zu Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten in und um Friesoythe befragt. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Woche für Woche können die Hörer des deutschsprachigen Belgischen Rundfunks Urlaub in einer Ferienregion gewinnen. Die Gewinner waren schon in der Vulkaneifel, im Hunsrück, auf Helgoland und im Schwarzwald zu Gast. Nächste Woche geht es nach Friesoythe.



An vier Tagen (Montag sowie Mittwoch bis Freitag) wird der Moderator der Sendung „BRF am Morgen“ gegen 8.40 Uhr das Reiseziel vorstellen und die Gewinnfrage stellen. Die ist für Ortsansässige leicht zu beantworten: „Die Stadt Friesoythe hat einen Beinamen. Wie lautet er?“ Wer am Freitag als erster beim Sender anruft und das Lösungswort „Eisenstadt“ weiß, gewinnt vier Übernachtungen auf Gut Altenoythe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.