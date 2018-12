Leittisch zieht als Letztes um

Leittisch zum Schluss: Jan Vehling koordiniert die Technik. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Der Leittisch ist das Letzte, was umzieht. Jan Vehling greift in kleine Lücken, schiebt hier und dreht da, um an Buchsen und Kabel zu kommen. Gar nicht so einfach, denn „es ist doch alles ziemlich verbaut“, weiß der IT-Techniker der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta um die jahrzehntealte Einrichtung des Polizeikommissariats Friesoythe.



Seit Dienstag ist der Standort an der Meeschenstraße Geschichte und die 45 Mitarbeiter haben ihr neues, großzügiges und bereits eingeweihtes Domizil am Grünen Hof bezogen.