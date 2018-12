Schweinestall in Neuscharrel in Brand (Update)

Foto: Heiner Stix

Neuscharrel (hsx). Nur gut 24 Stunden nach Abschluss des Großeinsatzes bei einer brennenden Biogasanlage in Gehlenberg ging am Montagmorgen um sieben Uhr der nächste Alarm bei den Friesoyther Feuerwehren ein: Großbrand bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neuscharrel.



Alle vier Ortsfeuerwehren der Stadt rückten aus, im weiteren Verlauf des Einsatzes kamen noch die Kameraden aus Bösel, Scharrel, Hilkenbrook (Emsland) und Cloppenburg dazu, sodass am Ende insgesamt rund 230 Einsatzkräfte den Brand bekämpften.



„Wenn ein Großbrand gemeldet wird, rücken in Friesoythe immer alle vier Wehren aus“, erläuterte Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Andreas Witting. „Und nur weil wir gleich so massiv vor Ort waren, konnten wir Haus und Hof retten.“



Das Feuer war in einem für die Einstallung vorbereiteten Schweinestall am Rand eines 80 mal 80 Meter großen, sehr verwinkelt gebauten Anwesens ausgebrochen. Über die Brandursache konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Personen und Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.