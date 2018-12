„Alles wird so bleiben, wie es derzeit ist“

Gaststätte im Burghotel bleibt bestehen

Weiter geht‘s: Anne Burrichter wird auch künftig hinter dem Tresen stehen und ihren Gästen das frische Bier zapfen. Der Pachtvertrag mit dem neuen Eigentümer, dem Bildungswerk Friesoythe, ist unterschrieben, die Gaststätte bleibt „Anne ihr Burghotel“. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Anne Burrichter ist erleichtert. „Das war schon ein ganz schöner Hammer, als ich Ende 2017 die Kündigung bekommen habe“, erinnert sie sich. „Ich bin erstmal richtig in die Knie gegangen.“ Doch das ist Vergangenheit. Vor Kurzem hat Burrichter den Pachtvertrag mit dem Bildungswerk Friesoythe, dem neuen Eigentümer des Gebäudes an der Kirchstraße, unterzeichnet. Seitdem steht es fest: Die Gaststätte im Burghotel bleibt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

