Fahranfänger mit 0,54 Promille unterwegs

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). In der Nacht zu Samstag haben Friesoyther Polizisten einen 20-jährigen Autofahrer aus Hatten gegen 3 Uhr auf dem Oldenburger Ring kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, führten sie bei dem jungen Mann einen Test am Alcomaten durch, dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille. Zudem räumte der 20-Jährige den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.



Die Polizei weist aus aktuellem Anlass ausdrücklich darauf hin, dass für Fahranfänger bis 21 Jahre, oder auch für ältere Fahranfänger während der Probezeit die 0-Promille-Grenze gilt. Dies schreibt der Gesetzgeber seit mehreren Jahren aus Gründen der Unfallprävention vor.