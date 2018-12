Ruhige Lieder, flotte Rhythmen und ein Kanon

MT-Benefizessen zog 250 Gäste in das Forum am Hansaplatz

Trio FanTiSch: Musiker Christoph Tiemann sorgte gemeinsam mit Michaela Fangmann-Bischoff und Petra Schütte für die ruhigen Momente beim MT-Benefizessen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das MT-Benefizessen ist traditionell das letzte der drei Veranstaltungen im Landkreis. Und es ist, wie Moderator und MT-Redakteur Oliver Hermes gleich zu Beginn feststellte, die größte: Knapp 250 Gäste hatten am Donnerstagabend den Weg in das Forum am Hansaplatz gefunden und freuten sich auf vergnügliche Stunden mit guten Gesprächen, gutem Essen und guter Unterhaltung. Hinter all dem steckt ein guter Zweck: Der Erlös des Abends geht im Rahmen der MT-Weihnachtsaktion an das Hospiz „wanderlicht“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.