Das Ende der Kreidezeit rückt immer näher

Neue Formen: Was früher die Kreide und Tafel waren, werden künftig digitale Boards, Notebooks und Tablets sein. Schulen sollen den Umgang damit vermitteln und über die Tücken der Technik aufklären. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. „Es reicht nicht, digitale Boards an die Wand zu schrauben“, sagt Peter Stelter, der Direktor des Albertus-Magnus-Gymnasiums. „Dadurch wird kein Unterricht besser.“ Man müsse sich vor allem Gedanken machen, wie man die Technik sinnvoll in den Unterricht integriere.



Deshalb erarbeitete sich das AMG in enger Abstimmung mit den anderen drei Gymnasien des Landkreises ein Medienbildungskonzept. In das Papier flossen auch die Erfahrungen ein, die das Gymnasium bislang mit der Digitalisierung gesammelt hat.