Streifenwagen in Unfall verwickelt

Symbolfoto: Vorwerk

Thüle (mab). Drei Autos und ein Lastwagen sind am Dienstagvormittag in einen Unfall auf der Bundesstraße 72 verwickelt gewesen. Involviert war auch ein Mitarbeiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, der mit einem Streifenwagen unterwegs war. Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Wie die Polizei am Mittag mitteilte, passierte der Unfall kurz nach 9 Uhr an der Einmündung zur Thüler Kirchstraße. Eine 75-Jährige aus Zeven wollte mit ihrem Wagen nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt stoppen. Hinter ihrbremsten ein 41-Jähriger aus Cloppenburg und der Mitarbeiter in dem Streifenwagen ebenfalls ab. Ein 57-Jähriger erkannte am Lenkrad seines Lastwagens allerdings die Situation zu spät und fuhr auf den Streifenwagen auf. Dieser wurde wiederum auf die davor stehenden Fahrzeuge geschoben.



Die 75-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die B72 wurde für die Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt. Der Streifenwagen und das Auto des Cloppenburgers mussten abgeschleppt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.