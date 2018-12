„Gesellig, lustig und mitarbeiterfreundlich“

Gipfelstürmer: Krankenhaus-Geschäftsführer Bernd Wessels (rechts) schenkt Dr. Robert Greinert zum Abschied eine Bergwanderung in Ellmau am Wilden Kaiser. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. In einem waren sich alle einig, die bei der Abschiedsfeier für Dr. Robert Greinert das Wort ergriffen: Der Chefarzt für Innere Medizin am St.-Marien-Hospital hat mit seiner Arbeit das Krankenhaus und die medizinische Versorgung im Nordkreis mit viel Einsatz geprägt und vorangebracht. Nach 18 Jahren hatte Greinert jetzt seinen letzten Arbeitstag als Chefarzt am St.-Marien-Hospital. Das Krankenhaus bereitete ihm einen sehr persönlichen, emotionalen und auch lustigen Abschied. „Ich habe oft gedacht, der Mann arbeitet ja für zwei“, fasste Pastor Michael Borth seinen Eindruck vom Arbeitseinsatz des Gastroenterologen in Worte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.