Basar lockt Tausende nach Altenoythe

Strahlende Augen: Während des Basars wurden bereits Weihnachtsgeschenke gekauft. Foto: Pille

Von Martin Pille



Altenoythe. Der Weihnachtsbasar des Caritas-Vereins ist längst kein Geheimtipp mehr. Auch die Neuauflage knüpfte an die Erfolge der zurückliegenden Jahre an, denn er zog erneut die Tausende an und machte die Gänge der Werkstätten zu einer belebten Einkaufsmeile.



Der Basar markierte auch den Schlusspunkt der Veranstaltungen zum 50. Jubiläumsjahr des Vereins. Wer wollte, konnte sich die Erfolgsgeschichte noch einmal in einem Film und auf Stellwänden vorführen lassen. Weihnachtliche Stimmung verbreitete das Caritas-Orchester.