Einsatz für die fliegende Intensivstation

Fliegende Intensivstation: Notarzt Helge Sillmann überprüft regelmäßig die medizintechnischen Geräte. Der Helikopter kann mit jeder normalen Intensivstation mithalten. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe/Greven. Der Alarm kommt um 15.46 Uhr. Schwerer Verkehrsunfall in Holdorf im Landkreis Vechta. Ein Auto ist frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, der Pkw-Fahrer ist schwer verletzt. Rettungssanitäter und Notarzt sind vor Ort, für den Transport in die Klinik wird der Hubschrauber benötigt.



Im Laufschritt, aber ohne Hektik geht es von der Station zur Start- und Landeplattform. Jedes Crewmitglied weiß, was zu tun ist, jeder Handgriff sitzt. Zwei Minuten später ist Christoph Westfalen in der Luft. Zwei Mal im Monat fliegt der Friesoyther Anästhesie-Chefarzt Helge Sillmann als Notarzt auf dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph Westfalen. Die MT hat ihn begleitet. Die ganze Reportage lesen Sie in der Ausgabe am 1. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

01.12.2018 | Nüchternen Blick auf Stadtprofile geworfen