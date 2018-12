Nüchternen Blick auf Stadtprofile geworfen

Analyse: In ihrer Facharbeit zum Stadtmarketing sieht Anne Kessing (links) durchaus Verbindungen zum Begriff „Eisenstadt“. Bürgermeister Sven Stratmann freute sich über den Vortrag. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Friesoythe. Eigentlich ist es gute Tradition, dass die Eisenstadt Friesoythe den Schmiedegildetag immer am 30. November feiert. Doch der Unternehmerabend des Verbundes Oldenburger Münsterland am selben Tag machte der Stadt einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben daher den Gildetag um einen Tag vorverlegt“, erklärte Bürgermeister Sven Stratmann den Gästen bei der Begrüßung im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“.



Soll das Marketingkonzept der „Eisenstadt" so weiterhin bestehen bleiben?", fragte Bürgermeister Stratmann in die Runde. Einen wohltuend nüchternen Blick warf AMG-Abiturientin Anne Kessing aus Markhausen in ihrem Vortrag auf das Thema. Sie hat sich in ihrer vom Heimatbund Oldenburger Münsterland ausgezeichneten Facharbeit „Hansestadt, Stadt mit Herz oder Eisenstadt" mit den verschiedenen Profilen der Stadt auseinandergesetzt (MT berichtete).