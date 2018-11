Eisenstadt: Wie es weitergeht, bleibt offen

Heißes Eisen: Das Eisenfest (hier ein Bild von der Eröffnung 2017) ist neben den zahlreichen Skulpturen im Stadtgebiet eines der wenigen Elemente, bei denen sich das Thema Eisenstadt derzeit greifen lässt. Foto: MT-Archiv

Von Heiner Stix



Friesoythe. Lange beschäftigte sich der Wirtschaftsausschuss am Mittwochabend mit dem Thema Eisenstadt. Was bringt das Konzept, wie kann man es weiterentwickeln, steht das Thema für ganz Friesoythe, steht die Bevölkerung dahinter, für wen macht man Stadtmarketing? Kaum ein Aspekt, der in der langen Diskussion nicht angesprochen wurde.



Ausgangspunkt war ein Antrag der SPD-Fraktion. Darin hatte sie vorgeschlagen, „eine ergebnisoffene Befragung der Bürger, der Vereine und Institutionen" durchzuführen. Bei der CDU/FDP-Fraktion weckte der Antrag wenig Begeisterung und trotz aller gegenteiligen Beteuerungen vor allem das Gefühl, die SPD wolle das Thema Eisenstadt über den Umweg einer Bürgerbefragung beerdigen.