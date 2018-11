Trubel, Trends und Tausende Besucher

Mitten in den Vorbereitungen: Die Beschäftigten Verena Blome (links) und Nancy Kessel bei der Fertigung dekorativer Adventskränze. Fotos: cl

Altenoythe (cl). Die neue Taschenkollektion kombiniert Kunstleder mit Filz. Der Shopper brilliert zusätzlich mit einer separaten Innentasche. Alle Materialien sind qualitativ hochwertig und in modischem Style gefertigt.

Neu im Sortiment der Näherei auch kuschlige Jersy-Decken und Strampelsäcke, die sich zum Verkaufshit „Krabbeldecke“ gesellen, die individuell bestickt werden kann. Auch die Schlosserei präsentiert beim Weihnachtsbasar der Caritas-Werkstätten Altenoythe am kommenden Sonntag, 2. Dezember, zwischen 11 bis 18 Uhr kreative Ideen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

