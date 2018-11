Kita im Aquaferrum endgültig vom Tisch

Symbolfoto: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Eine Diskussion war nicht möglich: Per Antrag zur Geschäftsordnung verhinderte die CDU/FDP-Fraktion in der Sitzung des Jugend- und Sportausschusses am Montagabend eine erneute Behandlung der Frage, ob eine Kita in der ehemaligen Sauna des Aquaferrums gebaut werden solle. Damit dürfte das Thema endgültig vom Tisch sein.



Die SPD-Fraktion hatte (wie berichtet) eine erneute Diskussion über den Standort beantragt. In den Diskussionen mit Bürgern und in den sozialen Netzwerken sei deutlich geworden, so die SPD, dass es eine große Unterstützung für eine Kita beim Aquaferrum gebe.