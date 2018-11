„Mit Herzblut SV Stempel aufgedrückt“

Besondere Ehrung: Mit der Ehrenamtsurkunde des Deutschen Fußballbundes (DFB) zeichnete NFV Kreisvorsitzender Franz-Josef Hoffmann (Zweiter von links) den ehemaligen Vorsitzenden des SV Thüle, Gerd Tholen (Dritter von links), aus. Ehefrau Marion (zweite von rechts) bekam einen Blumenstrauß. Vom SV Thüle gratulierten Johannes Preuth (links) sowie (von rechts) Dieter Zimba und Frank Thoben. Foto M Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Eine besondere Ehrung gab es auf dem Sportlerball des Sportvereins Thüle: Der langjährige ehemalige Vorsitzende Gerd Tholen wurde für sein ehrenamtliches Engagement im Verein vom Vorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) Kreis Cloppenburg, Hans-Jürgen Hoffmann, mit der Ehrenamtsurkunde des Deutschen Fußballbundes (DFB) ausgezeichnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

27.11.2018 | Kinder machen nicht nur mittwochs Musik